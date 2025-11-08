Današnja cena Eigenpie

Današnja cena kriptovalute Eigenpie (EGP) v živo je $ 0.285637, s spremembo 30.94 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EGP v USD je $ 0.285637 na EGP.

Kriptovaluta Eigenpie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,054,781, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.69M EGP. V zadnjih 24 urah se je EGP trgovalo med $ 0.248289 (najnižje) in $ 0.413598 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.68, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.212282.

V kratkoročni uspešnosti se je EGP premaknil +0.15% v zadnji uri in -26.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eigenpie (EGP)

Tržna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Zaloga v obtoku 3.69M 3.69M 3.69M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

