Današnja cena Dreamsync

Današnja cena kriptovalute Dreamsync (DREAM) v živo je $ 0.00072264, s spremembo 4.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DREAM v USD je $ 0.00072264 na DREAM.

Kriptovaluta Dreamsync je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 722,721, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M DREAM. V zadnjih 24 urah se je DREAM trgovalo med $ 0.00067614 (najnižje) in $ 0.00074425 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00437362, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00021815.

V kratkoročni uspešnosti se je DREAM premaknil -1.10% v zadnji uri in -33.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dreamsync (DREAM)

Tržne informacije Dreamsync (DREAM)

Tržna kapitalizacija $ 722.72K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 722.72K Zaloga v obtoku 999.99M Skupna ponudba 999,992,998.692206

