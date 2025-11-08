Današnja cena DOUBT

Današnja cena kriptovalute DOUBT (DOUBT) v živo je $ 0.0050328, s spremembo 4.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOUBT v USD je $ 0.0050328 na DOUBT.

Kriptovaluta DOUBT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,783,763, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 950.00M DOUBT. V zadnjih 24 urah se je DOUBT trgovalo med $ 0.00493119 (najnižje) in $ 0.00585623 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0090364, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00462953.

V kratkoročni uspešnosti se je DOUBT premaknil +0.45% v zadnji uri in -6.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DOUBT (DOUBT)

Tržna kapitalizacija $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Zaloga v obtoku 950.00M 950.00M 950.00M Skupna ponudba 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

