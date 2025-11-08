Današnja cena Dope

Današnja cena kriptovalute Dope (DOPE) v živo je --, s spremembo 3.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOPE v USD je -- na DOPE.

Kriptovaluta Dope je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,876.0, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T DOPE. V zadnjih 24 urah se je DOPE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DOPE premaknil -- v zadnji uri in -8.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dope (DOPE)

Tržna kapitalizacija $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Zaloga v obtoku 420.69T 420.69T 420.69T Skupna ponudba 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

