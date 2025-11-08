Današnja cena Dolphin

Današnja cena kriptovalute Dolphin (DPHN) v živo je $ 0.01233728, s spremembo 3.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DPHN v USD je $ 0.01233728 na DPHN.

Kriptovaluta Dolphin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,159,576, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 497.97M DPHN. V zadnjih 24 urah se je DPHN trgovalo med $ 0.0118425 (najnižje) in $ 0.0128731 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02226817, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01112509.

V kratkoročni uspešnosti se je DPHN premaknil -0.39% v zadnji uri in -37.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dolphin (DPHN)

Tržna kapitalizacija $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M Zaloga v obtoku 497.97M 497.97M 497.97M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dolphin je $ 6.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DPHN je 497.97M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.37M.