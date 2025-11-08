Današnja cena Dogenarii

Današnja cena kriptovalute Dogenarii (DOGENARII) v živo je $ 0.00002428, s spremembo 4.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGENARII v USD je $ 0.00002428 na DOGENARII.

Kriptovaluta Dogenarii je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,277, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DOGENARII. V zadnjih 24 urah se je DOGENARII trgovalo med $ 0.00002327 (najnižje) in $ 0.00002457 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00279694, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002222.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGENARII premaknil -- v zadnji uri in -19.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dogenarii (DOGENARII)

Tržna kapitalizacija $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Dogenarii je $ 24.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGENARII je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.28K.