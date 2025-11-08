Današnja cena Doge Base

Današnja cena kriptovalute Doge Base (DOGEBASE) v živo je $ 0.00006365, s spremembo 5.38 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOGEBASE v USD je $ 0.00006365 na DOGEBASE.

Kriptovaluta Doge Base je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 63,654, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DOGEBASE. V zadnjih 24 urah se je DOGEBASE trgovalo med $ 0.00006351 (najnižje) in $ 0.00007448 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00162698, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003027.

V kratkoročni uspešnosti se je DOGEBASE premaknil -1.05% v zadnji uri in -19.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Doge Base (DOGEBASE)

Tržna kapitalizacija $ 63.65K$ 63.65K $ 63.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 63.65K$ 63.65K $ 63.65K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Doge Base je $ 63.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOGEBASE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 63.65K.