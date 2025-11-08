Današnja cena Dialectic ETH Vault

Današnja cena kriptovalute Dialectic ETH Vault (DETH) v živo je $ 3,452.81, s spremembo 5.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DETH v USD je $ 3,452.81 na DETH.

Kriptovaluta Dialectic ETH Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33,930,184, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.83K DETH. V zadnjih 24 urah se je DETH trgovalo med $ 3,204.4 (najnižje) in $ 3,482.47 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4,757.52, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,098.17.

V kratkoročni uspešnosti se je DETH premaknil +0.15% v zadnji uri in -11.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dialectic ETH Vault (DETH)

Tržna kapitalizacija $ 33.93M$ 33.93M $ 33.93M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.93M$ 33.93M $ 33.93M Zaloga v obtoku 9.83K 9.83K 9.83K Skupna ponudba 9,826.191459165255 9,826.191459165255 9,826.191459165255

