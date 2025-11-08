Današnja cena Dialectic BTC Vault

Današnja cena kriptovalute Dialectic BTC Vault (DBIT) v živo je $ 102,183, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DBIT v USD je $ 102,183 na DBIT.

Kriptovaluta Dialectic BTC Vault je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,419,072, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 101.97 DBIT. V zadnjih 24 urah se je DBIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 126,288, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96,313.

V kratkoročni uspešnosti se je DBIT premaknil -- v zadnji uri in -7.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dialectic BTC Vault (DBIT)

Tržna kapitalizacija $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Zaloga v obtoku 101.97 101.97 101.97 Skupna ponudba 101.9651908710488 101.9651908710488 101.9651908710488

