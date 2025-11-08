Današnja cena Developer Camp

Današnja cena kriptovalute Developer Camp (DEVELOPER) v živo je $ 0.00194119, s spremembo 2.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEVELOPER v USD je $ 0.00194119 na DEVELOPER.

Kriptovaluta Developer Camp je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,862,144, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 959.28M DEVELOPER. V zadnjih 24 urah se je DEVELOPER trgovalo med $ 0.00157282 (najnižje) in $ 0.00229933 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00934615, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DEVELOPER premaknil -0.50% v zadnji uri in -33.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Developer Camp (DEVELOPER)

