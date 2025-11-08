Današnja cena Derpy

Današnja cena kriptovalute Derpy (DERPY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DERPY v USD je -- na DERPY.

Kriptovaluta Derpy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,988.46, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.67M DERPY. V zadnjih 24 urah se je DERPY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DERPY premaknil -- v zadnji uri in -34.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Derpy (DERPY)

Tržna kapitalizacija $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Zaloga v obtoku 999.67M 999.67M 999.67M Skupna ponudba 999,670,613.644676 999,670,613.644676 999,670,613.644676

Trenutna tržna kapitalizacija Derpy je $ 11.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DERPY je 999.67M, skupna ponudba pa znaša 999670613.644676. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.99K.