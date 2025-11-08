Današnja cena Deri Protocol

Današnja cena kriptovalute Deri Protocol (DERI) v živo je $ 0.00336075, s spremembo 7.19 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DERI v USD je $ 0.00336075 na DERI.

Kriptovaluta Deri Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 441,223, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 131.19M DERI. V zadnjih 24 urah se je DERI trgovalo med $ 0.00312592 (najnižje) in $ 0.0033716 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.77, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00200107.

V kratkoročni uspešnosti se je DERI premaknil +0.06% v zadnji uri in -11.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Deri Protocol (DERI)

Tržna kapitalizacija $ 441.22K$ 441.22K $ 441.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Zaloga v obtoku 131.19M 131.19M 131.19M Skupna ponudba 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

Trenutna tržna kapitalizacija Deri Protocol je $ 441.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DERI je 131.19M, skupna ponudba pa znaša 490441296.592577. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.65M.