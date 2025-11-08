Današnja cena Deploy

Današnja cena kriptovalute Deploy (DEPLOY) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEPLOY v USD je -- na DEPLOY.

Kriptovaluta Deploy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,942.37, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M DEPLOY. V zadnjih 24 urah se je DEPLOY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00521804, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DEPLOY premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Deploy (DEPLOY)

Tržna kapitalizacija $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

