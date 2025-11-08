Današnja cena Decrypting

Današnja cena kriptovalute Decrypting (DCRYPT) v živo je $ 0.00251898, s spremembo 9.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DCRYPT v USD je $ 0.00251898 na DCRYPT.

Kriptovaluta Decrypting je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 133,009, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 52.80M DCRYPT. V zadnjih 24 urah se je DCRYPT trgovalo med $ 0.00229769 (najnižje) in $ 0.00257105 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01196398, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00207953.

V kratkoročni uspešnosti se je DCRYPT premaknil -1.20% v zadnji uri in -12.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Decrypting (DCRYPT)

Tržna kapitalizacija $ 133.01K$ 133.01K $ 133.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 251.90K$ 251.90K $ 251.90K Zaloga v obtoku 52.80M 52.80M 52.80M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Decrypting je $ 133.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DCRYPT je 52.80M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 251.90K.