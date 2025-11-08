Današnja cena Cypherspace

Današnja cena kriptovalute Cypherspace (CYPHER) v živo je $ 0.00001161, s spremembo 5.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYPHER v USD je $ 0.00001161 na CYPHER.

Kriptovaluta Cypherspace je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,604.7, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.56M CYPHER. V zadnjih 24 urah se je CYPHER trgovalo med $ 0.00001097 (najnižje) in $ 0.0000121 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00201261, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001097.

V kratkoročni uspešnosti se je CYPHER premaknil -0.36% v zadnji uri in -21.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cypherspace (CYPHER)

Tržna kapitalizacija $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Zaloga v obtoku 999.56M 999.56M 999.56M Skupna ponudba 999,563,521.715142 999,563,521.715142 999,563,521.715142

Trenutna tržna kapitalizacija Cypherspace je $ 11.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CYPHER je 999.56M, skupna ponudba pa znaša 999563521.715142. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.60K.