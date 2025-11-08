BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute CV3 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija CV3AI je 130,468 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CV3AI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute CV3 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija CV3AI je 130,468 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CV3AI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CV3AI

Informacije o ceni CV3AI

Kaj je CV3AI

Bela knjiga CV3AI

Uradna spletna stran CV3AI

Tokenomika CV3AI

Napoved cen CV3AI

CV3 Cena (CV3AI)

$0.00013201
+11.10%1D
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:36:27 (UTC+8)

Današnja cena CV3

Današnja cena kriptovalute CV3 (CV3AI) v živo je --, s spremembo 11.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CV3AI v USD je -- na CV3AI.

Kriptovaluta CV3 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 130,468, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 990.00M CV3AI. V zadnjih 24 urah se je CV3AI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CV3AI premaknil +0.92% v zadnji uri in -38.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CV3 (CV3AI)

Trenutna tržna kapitalizacija CV3 je $ 130.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CV3AI je 990.00M, skupna ponudba pa znaša 990000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 130.47K.

Zgodovina cene CV3, USD

Zgodovina cen CV3 (CV3AI) v USD

Danes je bila sprememba cene CV3 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CV3 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CV3 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CV3 v USD $ 0.

Napoved cene za kriptovaluto CV3

Napoved cene CV3 (CV3AI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CV3AI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CV3 (CV3AI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CV3 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CV3 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CV3AI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CV3.

Kaj je CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CV3

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CV3?
Če bi kriptovaluta CV3 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CV3.
