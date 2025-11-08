Današnja cena CTOC

Današnja cena kriptovalute CTOC (CTOC) v živo je $ 0.03276009, s spremembo 0.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CTOC v USD je $ 0.03276009 na CTOC.

Kriptovaluta CTOC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,981,874, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 60.50M CTOC. V zadnjih 24 urah se je CTOC trgovalo med $ 0.0323869 (najnižje) in $ 0.03274988 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.154429, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00791853.

V kratkoročni uspešnosti se je CTOC premaknil +0.21% v zadnji uri in +1.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CTOC (CTOC)

Tržna kapitalizacija $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 163.80M$ 163.80M $ 163.80M Zaloga v obtoku 60.50M 60.50M 60.50M Skupna ponudba 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CTOC je $ 1.98M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CTOC je 60.50M, skupna ponudba pa znaša 5000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 163.80M.