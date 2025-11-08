Današnja cena CryptoPeso

Današnja cena kriptovalute CryptoPeso (CRP) v živo je $ 0.071397, s spremembo 5.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRP v USD je $ 0.071397 na CRP.

Kriptovaluta CryptoPeso je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,642,121, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 23.00M CRP. V zadnjih 24 urah se je CRP trgovalo med $ 0.065933 (najnižje) in $ 0.073335 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.110133, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.062.

V kratkoročni uspešnosti se je CRP premaknil -0.75% v zadnji uri in -4.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CryptoPeso (CRP)

Tržna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Zaloga v obtoku 23.00M 23.00M 23.00M Skupna ponudba 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CryptoPeso je $ 1.64M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRP je 23.00M, skupna ponudba pa znaša 23000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.64M.