Današnja cena kriptovalute CryptoLoots v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija CLOOTS je 105,975 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CLOOTS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

CryptoLoots Logotip

CryptoLoots Cena (CLOOTS)

Nerazporejeno

Cena 1 CLOOTS v USD v živo:

$0.00010666
+4.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:18:20 (UTC+8)

Današnja cena CryptoLoots

Današnja cena kriptovalute CryptoLoots (CLOOTS) v živo je --, s spremembo 4.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLOOTS v USD je -- na CLOOTS.

Kriptovaluta CryptoLoots je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 105,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 985.21M CLOOTS. V zadnjih 24 urah se je CLOOTS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00211204, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CLOOTS premaknil +0.35% v zadnji uri in -13.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CryptoLoots (CLOOTS)

$ 105.98K
--
$ 105.98K
985.21M
985,206,138.46286
Trenutna tržna kapitalizacija CryptoLoots je $ 105.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLOOTS je 985.21M, skupna ponudba pa znaša 985206138.46286. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 105.98K.

Zgodovina cene CryptoLoots, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00211204
$ 0
+0.35%

+4.50%

-13.65%

-13.65%

Zgodovina cen CryptoLoots (CLOOTS) v USD

Danes je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.50%
30 dni$ 0+73.77%
60 dni$ 0-30.41%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto CryptoLoots

Napoved cene CryptoLoots (CLOOTS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CLOOTS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CryptoLoots (CLOOTS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CryptoLoots lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CryptoLoots v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CLOOTS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CryptoLoots.

Kaj je CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

Copy

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir CryptoLoots (CLOOTS)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CryptoLoots

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CryptoLoots?
Če bi kriptovaluta CryptoLoots rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CryptoLoots.
Raziščite več o kriptovaluti CryptoLoots

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.