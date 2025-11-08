CryptoLoots Cena (CLOOTS)
Današnja cena kriptovalute CryptoLoots (CLOOTS) v živo je --, s spremembo 4.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLOOTS v USD je -- na CLOOTS.
Kriptovaluta CryptoLoots je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 105,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 985.21M CLOOTS. V zadnjih 24 urah se je CLOOTS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00211204, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je CLOOTS premaknil +0.35% v zadnji uri in -13.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija CryptoLoots je $ 105.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLOOTS je 985.21M, skupna ponudba pa znaša 985206138.46286. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 105.98K.
+0.35%
+4.50%
-13.65%
-13.65%
Danes je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CryptoLoots v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+4.50%
|30 dni
|$ 0
|+73.77%
|60 dni
|$ 0
|-30.41%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena CryptoLoots lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
