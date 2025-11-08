Današnja cena CryptoAutos

Današnja cena kriptovalute CryptoAutos (AUTOS) v živo je $ 0.0045463, s spremembo 66.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUTOS v USD je $ 0.0045463 na AUTOS.

Kriptovaluta CryptoAutos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,369,164, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 740.54M AUTOS. V zadnjih 24 urah se je AUTOS trgovalo med $ 0.00265052 (najnižje) in $ 0.00524441 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.07346, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00239245.

V kratkoročni uspešnosti se je AUTOS premaknil -11.03% v zadnji uri in +30.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CryptoAutos (AUTOS)

Tržna kapitalizacija $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Zaloga v obtoku 740.54M 740.54M 740.54M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

