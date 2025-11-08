Današnja cena Crypto Factor

Današnja cena kriptovalute Crypto Factor (CFR) v živo je $ 0.01252742, s spremembo 7.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CFR v USD je $ 0.01252742 na CFR.

Kriptovaluta Crypto Factor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,250,001, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M CFR. V zadnjih 24 urah se je CFR trgovalo med $ 0.01131086 (najnižje) in $ 0.01290414 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0402748, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01086183.

V kratkoročni uspešnosti se je CFR premaknil +1.33% v zadnji uri in -7.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crypto Factor (CFR)

Tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

