Današnja cena kriptovalute CROTCH v živo je 0.00574633 USD. Tržna kapitalizacija CROTCH je 410,291 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CROTCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CROTCH

Informacije o ceni CROTCH

Kaj je CROTCH

Bela knjiga CROTCH

Uradna spletna stran CROTCH

Tokenomika CROTCH

Napoved cen CROTCH

CROTCH Cena (CROTCH)

Cena 1 CROTCH v USD v živo:

$0.00574633
$0.00574633
-0.50%1D
USD
CROTCH (CROTCH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:44 (UTC+8)

Današnja cena CROTCH

Današnja cena kriptovalute CROTCH (CROTCH) v živo je $ 0.00574633, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROTCH v USD je $ 0.00574633 na CROTCH.

Kriptovaluta CROTCH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 410,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 70.72M CROTCH. V zadnjih 24 urah se je CROTCH trgovalo med $ 0.00551774 (najnižje) in $ 0.00622605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01267094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00461036.

V kratkoročni uspešnosti se je CROTCH premaknil -1.09% v zadnji uri in -7.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CROTCH (CROTCH)

$ 410.29K
$ 410.29K

--
--

$ 2.32M
$ 2.32M

70.72M
70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CROTCH je $ 410.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CROTCH je 70.72M, skupna ponudba pa znaša 400000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.32M.

Zgodovina cene CROTCH, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00551774
$ 0.00551774
24H Nizka
$ 0.00622605
$ 0.00622605
24H Visoka

$ 0.00551774
$ 0.00551774

$ 0.00622605
$ 0.00622605

$ 0.01267094
$ 0.01267094

$ 0.00461036
$ 0.00461036

-1.09%

-0.58%

-7.39%

-7.39%

Zgodovina cen CROTCH (CROTCH) v USD

Danes je bila sprememba cene CROTCH v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0010391553.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0006464029.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0016633045923747005.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.58%
30 dni$ -0.0010391553-18.08%
60 dni$ -0.0006464029-11.24%
90 dni$ -0.0016633045923747005-22.44%

Napoved cene za kriptovaluto CROTCH

Napoved cene CROTCH (CROTCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CROTCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CROTCH (CROTCH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CROTCH lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CROTCH v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CROTCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CROTCH.

Kaj je CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6000

$0.000017600

$0.30317

$1.558

$0.20854

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.