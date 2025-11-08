CROTCH Cena (CROTCH)
Današnja cena kriptovalute CROTCH (CROTCH) v živo je $ 0.00574633, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROTCH v USD je $ 0.00574633 na CROTCH.
Kriptovaluta CROTCH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 410,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 70.72M CROTCH. V zadnjih 24 urah se je CROTCH trgovalo med $ 0.00551774 (najnižje) in $ 0.00622605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01267094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00461036.
V kratkoročni uspešnosti se je CROTCH premaknil -1.09% v zadnji uri in -7.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija CROTCH je $ 410.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CROTCH je 70.72M, skupna ponudba pa znaša 400000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.32M.
-1.09%
-0.58%
-7.39%
-7.39%
Danes je bila sprememba cene CROTCH v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0010391553.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0006464029.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CROTCH v USD $ -0.0016633045923747005.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.58%
|30 dni
|$ -0.0010391553
|-18.08%
|60 dni
|$ -0.0006464029
|-11.24%
|90 dni
|$ -0.0016633045923747005
|-22.44%
Leta 2040 bi cena CROTCH lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.