Današnja cena CROTCH

Današnja cena kriptovalute CROTCH (CROTCH) v živo je $ 0.00574633, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROTCH v USD je $ 0.00574633 na CROTCH.

Kriptovaluta CROTCH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 410,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 70.72M CROTCH. V zadnjih 24 urah se je CROTCH trgovalo med $ 0.00551774 (najnižje) in $ 0.00622605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01267094, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00461036.

V kratkoročni uspešnosti se je CROTCH premaknil -1.09% v zadnji uri in -7.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CROTCH (CROTCH)

Tržna kapitalizacija $ 410.29K$ 410.29K $ 410.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Zaloga v obtoku 70.72M 70.72M 70.72M Skupna ponudba 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

