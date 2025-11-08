Današnja cena Craft Engine

Današnja cena kriptovalute Craft Engine (CRAFT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRAFT v USD je -- na CRAFT.

Kriptovaluta Craft Engine je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64,850, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.00M CRAFT. V zadnjih 24 urah se je CRAFT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00321117, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRAFT premaknil -- v zadnji uri in -27.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Craft Engine (CRAFT)

Tržna kapitalizacija $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 87.64K$ 87.64K $ 87.64K Zaloga v obtoku 74.00M 74.00M 74.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

