Današnja cena ComputerStrategy

Današnja cena kriptovalute ComputerStrategy (CMPSTR) v živo je --, s spremembo 10.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CMPSTR v USD je -- na CMPSTR.

Kriptovaluta ComputerStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,644.05, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 931.60M CMPSTR. V zadnjih 24 urah se je CMPSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CMPSTR premaknil -0.26% v zadnji uri in -35.03% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ComputerStrategy (CMPSTR)

Tržna kapitalizacija $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Zaloga v obtoku 931.60M 931.60M 931.60M Skupna ponudba 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Trenutna tržna kapitalizacija ComputerStrategy je $ 12.64K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CMPSTR je 931.60M, skupna ponudba pa znaša 931596964.5336446. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.64K.