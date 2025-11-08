Današnja cena Compound USDC

Današnja cena kriptovalute Compound USDC (CUSDC) v živo je $ 0.0252712, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CUSDC v USD je $ 0.0252712 na CUSDC.

Kriptovaluta Compound USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,643,047, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.25B CUSDC. V zadnjih 24 urah se je CUSDC trgovalo med $ 0.02525474 (najnižje) in $ 0.02529851 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.220912, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00620705.

V kratkoročni uspešnosti se je CUSDC premaknil +0.00% v zadnji uri in +0.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Compound USDC (CUSDC)

Tržna kapitalizacija $ 31.64M$ 31.64M $ 31.64M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.64M$ 31.64M $ 31.64M Zaloga v obtoku 1.25B 1.25B 1.25B Skupna ponudba 1,252,004,658.827083 1,252,004,658.827083 1,252,004,658.827083

