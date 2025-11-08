Današnja cena ColdPL

Današnja cena kriptovalute ColdPL (COLDPL) v živo je --, s spremembo 0.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COLDPL v USD je -- na COLDPL.

Kriptovaluta ColdPL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 298,556, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M COLDPL. V zadnjih 24 urah se je COLDPL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0021093, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je COLDPL premaknil -- v zadnji uri in -5.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ColdPL (COLDPL)

