Današnja cena CLANS

Današnja cena kriptovalute CLANS (CLANS) v živo je --, s spremembo 38.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLANS v USD je -- na CLANS.

Kriptovaluta CLANS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,628.55, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M CLANS. V zadnjih 24 urah se je CLANS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00193529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CLANS premaknil -1.20% v zadnji uri in -82.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CLANS (CLANS)

Tržna kapitalizacija $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.63K$ 18.63K $ 18.63K Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864

Trenutna tržna kapitalizacija CLANS je $ 18.63K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLANS je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999984641.0157864. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.63K.