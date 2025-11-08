Današnja cena ChicagoCoin

Današnja cena kriptovalute ChicagoCoin (CLT) v živo je $ 0.00378121, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLT v USD je $ 0.00378121 na CLT.

Kriptovaluta ChicagoCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,268,728, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00M CLT. V zadnjih 24 urah se je CLT trgovalo med $ 0.00374146 (najnižje) in $ 0.0038333 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00507574, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0021948.

V kratkoročni uspešnosti se je CLT premaknil -0.46% v zadnji uri in -0.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ChicagoCoin (CLT)

Tržna kapitalizacija $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Zaloga v obtoku 600.00M 600.00M 600.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ChicagoCoin je $ 2.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLT je 600.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.78M.