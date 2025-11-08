Današnja cena Chi

Današnja cena kriptovalute Chi (気) v živo je --, s spremembo 1.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 気 v USD je -- na 気.

Kriptovaluta Chi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,867.23, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.69M 気. V zadnjih 24 urah se je 気 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00205066, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 気 premaknil -0.90% v zadnji uri in -21.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chi (気)

Tržna kapitalizacija $ 19.87K$ 19.87K $ 19.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.87K$ 19.87K $ 19.87K Zaloga v obtoku 999.69M 999.69M 999.69M Skupna ponudba 999,692,800.636863 999,692,800.636863 999,692,800.636863

Trenutna tržna kapitalizacija Chi je $ 19.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 気 je 999.69M, skupna ponudba pa znaša 999692800.636863. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.87K.