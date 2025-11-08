Današnja cena CheckDot

Današnja cena kriptovalute CheckDot (CDT) v živo je $ 0.054043, s spremembo 3.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CDT v USD je $ 0.054043 na CDT.

Kriptovaluta CheckDot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 400,567, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.39M CDT. V zadnjih 24 urah se je CDT trgovalo med $ 0.05167 (najnižje) in $ 0.056183 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00930431.

V kratkoročni uspešnosti se je CDT premaknil -0.56% v zadnji uri in -9.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CheckDot (CDT)

Tržna kapitalizacija $ 400.57K$ 400.57K $ 400.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 542.00K$ 542.00K $ 542.00K Zaloga v obtoku 7.39M 7.39M 7.39M Skupna ponudba 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

Trenutna tržna kapitalizacija CheckDot je $ 400.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CDT je 7.39M, skupna ponudba pa znaša 9999250.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 542.00K.