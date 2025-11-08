Današnja cena Chatrix

Današnja cena kriptovalute Chatrix (CRX) v živo je $ 0.000043, s spremembo 9.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRX v USD je $ 0.000043 na CRX.

Kriptovaluta Chatrix je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,689, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 758.68M CRX. V zadnjih 24 urah se je CRX trgovalo med $ 0.00004211 (najnižje) in $ 0.00005097 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00098976, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003041.

V kratkoročni uspešnosti se je CRX premaknil +0.05% v zadnji uri in +15.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chatrix (CRX)

Tržna kapitalizacija $ 32.69K$ 32.69K $ 32.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.70K$ 37.70K $ 37.70K Zaloga v obtoku 758.68M 758.68M 758.68M Skupna ponudba 874,906,470.476795 874,906,470.476795 874,906,470.476795

Trenutna tržna kapitalizacija Chatrix je $ 32.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRX je 758.68M, skupna ponudba pa znaša 874906470.476795. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.70K.