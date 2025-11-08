Današnja cena Charged Particles

Današnja cena kriptovalute Charged Particles (IONX) v živo je $ 0.0010849, s spremembo 10.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IONX v USD je $ 0.0010849 na IONX.

Kriptovaluta Charged Particles je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 86,559, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 79.88M IONX. V zadnjih 24 urah se je IONX trgovalo med $ 0.00097455 (najnižje) in $ 0.00119674 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.75, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00082139.

V kratkoročni uspešnosti se je IONX premaknil -7.02% v zadnji uri in -4.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Charged Particles (IONX)

Tržna kapitalizacija $ 86.56K$ 86.56K $ 86.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 108.36K$ 108.36K $ 108.36K Zaloga v obtoku 79.88M 79.88M 79.88M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Charged Particles je $ 86.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IONX je 79.88M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 108.36K.