Ceylon Cena (RS)
Današnja cena kriptovalute Ceylon (RS) v živo je $ 0.00000103, s spremembo 0.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RS v USD je $ 0.00000103 na RS.
Kriptovaluta Ceylon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,127,940, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00T RS. V zadnjih 24 urah se je RS trgovalo med $ 0.00000102 (najnižje) in $ 0.00000104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0000061, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je RS premaknil -0.22% v zadnji uri in -1.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Ceylon je $ 4.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RS je 4.00T, skupna ponudba pa znaša 3999889767610.145. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.13M.
-0.22%
+0.14%
-1.35%
-1.35%
Danes je bila sprememba cene Ceylon v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ceylon v USD $ -0.0000004343.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ceylon v USD $ -0.0000001886.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ceylon v USD $ +0.0000004832607091077375.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+0.14%
|30 dni
|$ -0.0000004343
|-42.16%
|60 dni
|$ -0.0000001886
|-18.31%
|90 dni
|$ +0.0000004832607091077375
|+88.39%
Leta 2040 bi cena Ceylon lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Ceylon (RS) Coin is a next-generation digital asset built on the Solana blockchain, designed to revolutionize global payments, cross-border remittances, and decentralized finance (DeFi) solutions. Leveraging Solana’s ultra-fast and low-cost infrastructure, Ceylon Coin enables near-instant, affordable, and secure transactions, making it ideal for remittances and micropayments, particularly in emerging markets.
The token facilitates seamless participation in DeFi protocols such as staking, lending, and yield farming boosting utility and community engagement. With a strong focus on financial inclusion, Ceylon Coin provides accessible wallets and integrations to simplify cross-border payments and bridge traditional finance with the crypto economy.
Since its initial launch and exchange listings on platforms like LBank, Ceylon Coin has gained growing liquidity and market presence. The project follows a strategic 5-year roadmap emphasizing innovation, regulatory compliance, and sustainable ecosystem growth through partnerships and active community building.
Ceylon Coin aims to be a cornerstone for transparent, scalable digital payments and financial services, delivering meaningful value to users and investors worldwide
