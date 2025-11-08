Današnja cena Ceylon

Današnja cena kriptovalute Ceylon (RS) v živo je $ 0.00000103, s spremembo 0.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RS v USD je $ 0.00000103 na RS.

Kriptovaluta Ceylon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,127,940, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00T RS. V zadnjih 24 urah se je RS trgovalo med $ 0.00000102 (najnižje) in $ 0.00000104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0000061, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RS premaknil -0.22% v zadnji uri in -1.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ceylon (RS)

Tržna kapitalizacija $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Zaloga v obtoku 4.00T 4.00T 4.00T Skupna ponudba 3,999,889,767,610.145 3,999,889,767,610.145 3,999,889,767,610.145

Trenutna tržna kapitalizacija Ceylon je $ 4.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RS je 4.00T, skupna ponudba pa znaša 3999889767610.145. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.13M.