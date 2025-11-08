Današnja cena catty

Današnja cena kriptovalute catty (CATTY) v živo je --, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATTY v USD je -- na CATTY.

Kriptovaluta catty je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 75,559, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M CATTY. V zadnjih 24 urah se je CATTY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CATTY premaknil -0.00% v zadnji uri in -20.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije catty (CATTY)

Tržne informacije catty (CATTY)

Tržna kapitalizacija $ 75.56K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 75.56K Zaloga v obtoku 999.94M Skupna ponudba 999,937,451.036046

