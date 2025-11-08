Današnja cena CATS

Današnja cena kriptovalute CATS (CATS) v živo je --, s spremembo 11.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATS v USD je -- na CATS.

Kriptovaluta CATS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 364,840, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00B CATS. V zadnjih 24 urah se je CATS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00018159, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CATS premaknil -0.31% v zadnji uri in -12.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CATS (CATS)

Tržna kapitalizacija $ 364.84K$ 364.84K $ 364.84K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 364.84K$ 364.84K $ 364.84K Zaloga v obtoku 600.00B 600.00B 600.00B Skupna ponudba 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CATS je $ 364.84K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CATS je 600.00B, skupna ponudba pa znaša 600000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 364.84K.