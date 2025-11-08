Današnja cena CAPY

Današnja cena kriptovalute CAPY (CAPY) v živo je --, s spremembo 3.53 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAPY v USD je -- na CAPY.

Kriptovaluta CAPY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,542.86, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CAPY. V zadnjih 24 urah se je CAPY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00165284, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CAPY premaknil +0.66% v zadnji uri in -14.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CAPY (CAPY)

Tržna kapitalizacija $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CAPY je $ 11.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAPY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.54K.