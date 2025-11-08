Današnja cena Cap USD

Današnja cena kriptovalute Cap USD (CUSD) v živo je $ 0.998038, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CUSD v USD je $ 0.998038 na CUSD.

Kriptovaluta Cap USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 183,225,643, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 183.08M CUSD. V zadnjih 24 urah se je CUSD trgovalo med $ 0.993709 (najnižje) in $ 1.007 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.17, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.947752.

V kratkoročni uspešnosti se je CUSD premaknil -0.31% v zadnji uri in -0.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cap USD (CUSD)

Tržna kapitalizacija $ 183.23M$ 183.23M $ 183.23M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 183.23M$ 183.23M $ 183.23M Zaloga v obtoku 183.08M 183.08M 183.08M Skupna ponudba 183,077,181.6358422 183,077,181.6358422 183,077,181.6358422

Trenutna tržna kapitalizacija Cap USD je $ 183.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CUSD je 183.08M, skupna ponudba pa znaša 183077181.6358422. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 183.23M.