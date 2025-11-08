Današnja cena Caliber

Današnja cena kriptovalute Caliber (CAL50) v živo je $ 0.284786, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CAL50 v USD je $ 0.284786 na CAL50.

Kriptovaluta Caliber je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 28,297,867, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M CAL50. V zadnjih 24 urah se je CAL50 trgovalo med $ 0.28113 (najnižje) in $ 0.286226 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.309508, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.155988.

V kratkoročni uspešnosti se je CAL50 premaknil +1.30% v zadnji uri in -0.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Caliber (CAL50)

Tržna kapitalizacija $ 28.30M$ 28.30M $ 28.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.30M$ 28.30M $ 28.30M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Caliber je $ 28.30M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAL50 je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.30M.