Današnja cena CAIRE v živo je 0.00143295 USD. Spremljajte posodobitve cen CAIRE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen CAIRE.

CAIRE Cena (CAIRE)

Cena 1 CAIRE v USD v živo:

$0.00143295
+1.50%1D
USD
CAIRE (CAIRE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:39:04 (UTC+8)

Informacije o ceni CAIRE (CAIRE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00140604
24H Nizka
$ 0.00144062
24H Visoka

$ 0.00140604
$ 0.00144062
$ 0.00675754
$ 0.00136258
+1.60%

+4.04%

+4.04%

Cena CAIRE (CAIRE) v realnem času je $0.00143295. V zadnjih 24 urah se je CAIRE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00140604 in najvišjo vrednostjo $ 0.00144062, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena CAIRE v vseh časov je $ 0.00675754, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00136258.

Kratkoročna uspešnost CAIRE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah +1.60% in v 7 dneh +4.04%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije CAIRE (CAIRE)

$ 30.09K
--
$ 30.09K
21.00M
21,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija CAIRE je $ 30.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAIRE je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.09K.

Zgodovina cen CAIRE (CAIRE) v USD

Danes je bila sprememba cene CAIRE v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CAIRE v USD $ -0.0005476600.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CAIRE v USD $ -0.0003825009.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CAIRE v USD $ -0.0017350456129327174.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.60%
30 dni$ -0.0005476600-38.21%
60 dni$ -0.0003825009-26.69%
90 dni$ -0.0017350456129327174-54.76%

Kaj je CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir CAIRE (CAIRE)

Uradna spletna stran

Napoved cene CAIRE (USD)

Koliko bo CAIRE (CAIRE) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v CAIRE (CAIRE) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za CAIRE.

Preverite napoved cene CAIRE zdaj!

CAIRE v lokalne valute

Tokenomika CAIRE (CAIRE)

Z razumevanjem tokenomike CAIRE (CAIRE) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko CAIRE zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o CAIRE (CAIRE)

Koliko je danes vreden CAIRE (CAIRE)?
Cena CAIRE v živo v USD je 0.00143295 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena CAIRE v USD?
Trenutna cena CAIRE v USD je $ 0.00143295. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe CAIRE?
Tržna kapitalizacija za CAIRE je $ 30.09K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok CAIRE?
Razpoložljivi obtok CAIRE je 21.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini CAIRE?
CAIRE je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00675754 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena CAIRE vseh časov (ATL)?
CAIRE vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.00136258 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja CAIRE?
24-urni volumen trgovanja v živo za CAIRE je -- USD.
Bo CAIRE zrasel?
Cena CAIRE se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen CAIRE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:39:04 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.