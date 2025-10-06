Informacije o ceni CAIRE (CAIRE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24H Nizka $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24H Visoka $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 Najvišja vseh časov $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Najnižja cena $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) +1.60% Sprememba cene (7D) +4.04% Sprememba cene (7D) +4.04%

Cena CAIRE (CAIRE) v realnem času je $0.00143295. V zadnjih 24 urah se je CAIRE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00140604 in najvišjo vrednostjo $ 0.00144062, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena CAIRE v vseh časov je $ 0.00675754, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00136258.

Kratkoročna uspešnost CAIRE se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah +1.60% in v 7 dneh +4.04%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije CAIRE (CAIRE)

Tržna kapitalizacija $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Zaloga v obtoku 21.00M 21.00M 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CAIRE je $ 30.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CAIRE je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.09K.