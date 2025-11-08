Današnja cena CacheDrop

Današnja cena kriptovalute CacheDrop (CACHE) v živo je $ 0.0000251, s spremembo 6.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CACHE v USD je $ 0.0000251 na CACHE.

Kriptovaluta CacheDrop je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 25,098, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M CACHE. V zadnjih 24 urah se je CACHE trgovalo med $ 0.00002365 (najnižje) in $ 0.00002627 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00014666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002316.

V kratkoročni uspešnosti se je CACHE premaknil -0.30% v zadnji uri in -11.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CacheDrop (CACHE)

