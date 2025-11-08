Današnja cena BYUSD

Današnja cena kriptovalute BYUSD (BYUSD) v živo je $ 0.999328, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BYUSD v USD je $ 0.999328 na BYUSD.

Kriptovaluta BYUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,691,262, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.70M BYUSD. V zadnjih 24 urah se je BYUSD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.502942.

V kratkoročni uspešnosti se je BYUSD premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BYUSD (BYUSD)

Tržna kapitalizacija $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.69M$ 10.69M $ 10.69M Zaloga v obtoku 10.70M 10.70M 10.70M Skupna ponudba 10,698,448.210545 10,698,448.210545 10,698,448.210545

