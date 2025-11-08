BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Bware v živo je 0.082098 USD. Tržna kapitalizacija INFRA je 411,102 USD. Spremljajte posodobitve cen iz INFRA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o INFRA

Informacije o ceni INFRA

Kaj je INFRA

Bela knjiga INFRA

Uradna spletna stran INFRA

Tokenomika INFRA

Napoved cen INFRA

Bware Logotip

Bware Cena (INFRA)

Nerazporejeno

Cena 1 INFRA v USD v živo:

$0.082098
+0.50%1D
USD
Bware (INFRA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:50:49 (UTC+8)

Današnja cena Bware

Današnja cena kriptovalute Bware (INFRA) v živo je $ 0.082098, s spremembo 0.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFRA v USD je $ 0.082098 na INFRA.

Kriptovaluta Bware je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 411,102, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.01M INFRA. V zadnjih 24 urah se je INFRA trgovalo med $ 0.081586 (najnižje) in $ 0.082144 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.45, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.075134.

V kratkoročni uspešnosti se je INFRA premaknil +0.01% v zadnji uri in -0.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bware (INFRA)

$ 411.10K
--
$ 8.21M
5.01M
100,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Bware je $ 411.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INFRA je 5.01M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.21M.

Zgodovina cene Bware, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.081586
24H Nizka
$ 0.082144
24H Visoka

$ 0.081586
$ 0.082144
$ 2.45
$ 0.075134
+0.01%

+0.51%

-0.36%

-0.36%

Zgodovina cen Bware (INFRA) v USD

Danes je bila sprememba cene Bware v USD $ +0.00041919.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bware v USD $ -0.0093320796.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bware v USD $ -0.0170338654.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bware v USD $ -0.0336893493949755.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00041919+0.51%
30 dni$ -0.0093320796-11.36%
60 dni$ -0.0170338654-20.74%
90 dni$ -0.0336893493949755-29.09%

Napoved cene za kriptovaluto Bware

Napoved cene Bware (INFRA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INFRA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bware (INFRA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bware lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bware v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen INFRA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bware.

Kaj je Bware (INFRA)

What is the project about? Bware Labs is a provider of multichain, scalable solutions, focused on infrastructure and dev tools. Founded in 2020, in Bucharest, Romania, Bware Labs aims to solve efficiency and performance challenges in the Web3 industry.

What makes your project unique? Providing unparalleled quality, performance, and ease of use to blockchain API, Blast, Bware Labs API platform innovates by decentralizing its infrastructure through onboarding third-party node providers to participate in the platform. It does this by being the first to adopt a reward model for node runners, incentivizing them in order to increase the decentralization of the platform and ultimately improve access to supported blockchains.

History of your project. The Bware Labs founders set out to build an alternative infrastructure platform that focused on high performance, decentralization, security, and accessibility all at the same time, without relying on a centralized authority. This is how Blast, Bware Labs decentralized API platform appeared. Bware Labs now offers a full range of services for Avalanche Subnets and Polygon Supernets, validators, custom indexing services on the Klaytn Network, snapshot services for Aptos, XPLA, Persistence, OKP4, Nolus and Uptick, faucet services, and they are bridge operators for Avalanche, deBridge, Axelar, and Connext.

What’s next for your project? Bware Labs expanded well over the blockchain infrastructure business and is aiming to become an all-encompassing ecosystem for all the tools the Web3 players need, servicing not only builders, but also enterprises, blockchains, and App Chains.

What can your token be used for? $INFRA is the ERC20 token that enables Blast to run permissionless. The node providers in Blast are rewarded with the INFRA token if they can sustain the quality required by Bware Labs' proprietary Integrity protocol. Holders will be able to stake tokens, run their own nodes, or delegate them to earn more yield.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Bware

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Bware?
Če bi kriptovaluta Bware rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Bware.
