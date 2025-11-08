Današnja cena Bware

Današnja cena kriptovalute Bware (INFRA) v živo je $ 0.082098, s spremembo 0.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INFRA v USD je $ 0.082098 na INFRA.

Kriptovaluta Bware je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 411,102, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.01M INFRA. V zadnjih 24 urah se je INFRA trgovalo med $ 0.081586 (najnižje) in $ 0.082144 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.45, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.075134.

V kratkoročni uspešnosti se je INFRA premaknil +0.01% v zadnji uri in -0.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bware (INFRA)

Tržna kapitalizacija $ 411.10K$ 411.10K $ 411.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Zaloga v obtoku 5.01M 5.01M 5.01M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

