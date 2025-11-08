Današnja cena Bubblebid

Današnja cena kriptovalute Bubblebid (BBB) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBB v USD je -- na BBB.

Kriptovaluta Bubblebid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,210.32, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00M BBB. V zadnjih 24 urah se je BBB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01369516, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BBB premaknil -- v zadnji uri in +0.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bubblebid (BBB)

Tržne informacije Bubblebid (BBB)

Tržna kapitalizacija $ 11.21K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.21K
Zaloga v obtoku 21.00M
Skupna ponudba 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bubblebid je $ 11.21K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BBB je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.21K.