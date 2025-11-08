Današnja cena Bro

Današnja cena kriptovalute Bro (BRO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRO v USD je -- na BRO.

Kriptovaluta Bro je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,555.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BRO. V zadnjih 24 urah se je BRO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02086315, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BRO premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bro (BRO)

Tržna kapitalizacija $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.56K$ 5.56K $ 5.56K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bro je $ 5.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BRO je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.56K.