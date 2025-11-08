Današnja cena Breaking Bread

Današnja cena kriptovalute Breaking Bread (BRBR) v živo je --, s spremembo 13.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRBR v USD je -- na BRBR.

Kriptovaluta Breaking Bread je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,663, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M BRBR. V zadnjih 24 urah se je BRBR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BRBR premaknil -0.48% v zadnji uri in +0.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Breaking Bread (BRBR)

Tržna kapitalizacija $ 31.66K$ 31.66K $ 31.66K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.66K$ 31.66K $ 31.66K Zaloga v obtoku 999.95M 999.95M 999.95M Skupna ponudba 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Trenutna tržna kapitalizacija Breaking Bread je $ 31.66K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BRBR je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999953274.114448. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.66K.