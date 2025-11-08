Današnja cena BORNE

Današnja cena kriptovalute BORNE (BORNE) v živo je $ 0.01029489, s spremembo 10.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BORNE v USD je $ 0.01029489 na BORNE.

Kriptovaluta BORNE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 268,776, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 26.11M BORNE. V zadnjih 24 urah se je BORNE trgovalo med $ 0.00916262 (najnižje) in $ 0.01030849 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04767635, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00622573.

V kratkoročni uspešnosti se je BORNE premaknil -0.07% v zadnji uri in -16.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BORNE (BORNE)

Tržna kapitalizacija $ 268.78K$ 268.78K $ 268.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Zaloga v obtoku 26.11M 26.11M 26.11M Skupna ponudba 172,350,877.8 172,350,877.8 172,350,877.8

Trenutna tržna kapitalizacija BORNE je $ 268.78K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BORNE je 26.11M, skupna ponudba pa znaša 172350877.8. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.77M.