Današnja cena kriptovalute Bonk Computer Token v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BCT je 27,258 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Nerazporejeno

Cena 1 BCT v USD v živo:

--
----
+40.90%1D
Bonk Computer Token (BCT) Live Price Chart
Današnja cena Bonk Computer Token

Današnja cena kriptovalute Bonk Computer Token (BCT) v živo je --, s spremembo 40.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BCT v USD je -- na BCT.

Kriptovaluta Bonk Computer Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,258, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M BCT. V zadnjih 24 urah se je BCT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BCT premaknil +0.12% v zadnji uri in +170.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonk Computer Token (BCT)

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

--
----

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,223.743179
999,942,223.743179 999,942,223.743179

Trenutna tržna kapitalizacija Bonk Computer Token je $ 27.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BCT je 999.94M, skupna ponudba pa znaša 999942223.743179. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.26K.

Zgodovina cene Bonk Computer Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+40.93%

+170.50%

+170.50%

Zgodovina cen Bonk Computer Token (BCT) v USD

Danes je bila sprememba cene Bonk Computer Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Bonk Computer Token v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Bonk Computer Token v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Bonk Computer Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+40.93%
30 dni$ 0+99.33%
60 dni$ 0-13.68%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Bonk Computer Token

Napoved cene Bonk Computer Token (BCT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BCT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Bonk Computer Token (BCT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Bonk Computer Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Bonk Computer Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BCT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Bonk Computer Token.

Kaj je Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Pomembne panožne novosti Bonk Computer Token (BCT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Bonk Computer Token

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.