Današnja cena Bonk Computer Token

Današnja cena kriptovalute Bonk Computer Token (BCT) v živo je --, s spremembo 40.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BCT v USD je -- na BCT.

Kriptovaluta Bonk Computer Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,258, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.94M BCT. V zadnjih 24 urah se je BCT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BCT premaknil +0.12% v zadnji uri in +170.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bonk Computer Token (BCT)

Tržna kapitalizacija $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Zaloga v obtoku 999.94M 999.94M 999.94M Skupna ponudba 999,942,223.743179 999,942,223.743179 999,942,223.743179

