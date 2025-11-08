Današnja cena BONGO CAT

Današnja cena kriptovalute BONGO CAT (BONGO) v živo je --, s spremembo 2.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BONGO v USD je -- na BONGO.

Kriptovaluta BONGO CAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 89,211, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.68M BONGO. V zadnjih 24 urah se je BONGO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.142768, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BONGO premaknil -0.43% v zadnji uri in -22.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BONGO CAT (BONGO)

Tržna kapitalizacija $ 89.21K$ 89.21K $ 89.21K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 89.21K$ 89.21K $ 89.21K Zaloga v obtoku 999.68M 999.68M 999.68M Skupna ponudba 999,683,838.7189481 999,683,838.7189481 999,683,838.7189481

