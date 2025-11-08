Današnja cena BOMET

Današnja cena kriptovalute BOMET (BOMET) v živo je --, s spremembo 29.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOMET v USD je -- na BOMET.

Kriptovaluta BOMET je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 340,931, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00M BOMET. V zadnjih 24 urah se je BOMET trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00193848, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BOMET premaknil -0.58% v zadnji uri in -30.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BOMET (BOMET)

Tržna kapitalizacija $ 340.93K$ 340.93K $ 340.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 340.93K$ 340.93K $ 340.93K Zaloga v obtoku 600.00M 600.00M 600.00M Skupna ponudba 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

