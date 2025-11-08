Današnja cena BOB

Današnja cena kriptovalute BOB (BITCOIN BOB) v živo je --, s spremembo 0.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BITCOIN BOB v USD je -- na BITCOIN BOB.

Kriptovaluta BOB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 611,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00T BITCOIN BOB. V zadnjih 24 urah se je BITCOIN BOB trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BITCOIN BOB premaknil -- v zadnji uri in -6.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BOB (BITCOIN BOB)

Tržna kapitalizacija $ 611.96K$ 611.96K $ 611.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 611.96K$ 611.96K $ 611.96K Zaloga v obtoku 21.00T 21.00T 21.00T Skupna ponudba 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BOB je $ 611.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BITCOIN BOB je 21.00T, skupna ponudba pa znaša 21000000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 611.96K.